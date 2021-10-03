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 المهندي أول رئيس عربي وقطري للإتحاد الآسيوي لكرة الطاولة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

انتخب القطري ​خليل المهندي​ رئيساً للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة اليوم الأحد بالتزكية ليصبح أول عربي وقطري يعتلي كرسي رئاسة الاتحاد منذ تأسيسه في العام 1972.

وحصل المهندي على ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة بالإجماع خلال التصويت الذي أقيم في الدوحة، منهياً احتكار دول شرق القارة على منصب الرئيس منذ تأسيس الاتحاد الآسيوي قبل نحو خمسة عقود.

وصوتت الجمعية العمومية على اختيار النائب الأول للرئيس وبقية النواب إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي عن القارة الآسيوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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