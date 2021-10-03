 ماركينيوس: لعب رين بحماس كبير وعندما تركض خلف النتيجة تخسر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

تحدث البرازيلي ​ماركينيوس​ مدافع ​باريس سان جيرمان​ عن أسباب الخسارة أمام ​رين​ بنتيجة 0-2 في الجولة التاسعة من ​الدوري الفرنسي​.



وقال ماركينيوس: "لقد بدأ فريق رين بحماس شديد لإثبات وجودهم أمام جماهيرهم وحاولنا الصمود أمام اندفاعهم الهجومي ونجحنا في ذلك".

وأضاف المدافع البرازيلي "كنا الأفضل في أواخر الشوط الأول وسنحت لنا بعض الفرص ولكن لم نستغلها ثم استقبلنا هدفين في لحظات حاسمة ومهمة".

وتابع "كان يجب علينا أن نكون أكثر تركيزا لتفادي مثل هذه الأهداف".

وأتم قائد بي إس جي "تأخرنا في النتيجة دفعنا للتقدم للأمام وتكثيف الهجوم لكننا لم ننجح بالشكل الكافي في العودة".