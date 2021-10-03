 الدوري الايطالي: رباعيّة لهيلاس فيرونا وتعادل مثير بين سامبدوريا وأودينيزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم، حقق ​هيلاس فيرونا​ فوزا كبيرا على حساب هيلاس فيرونا بنتيجة أربعة اهداف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين يوم الأحد.



وسجل أهداف فيرونا كلّ من جيوفاني سيميوني 4، ودافيدي فاراوني 15، وجيانلوكا كابراري 42 ودانييل بيسا في الدقيقة 71.

وبهذا الفوز، رفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ12، مقابل 4 نقاط فقط لسبيزيا في المركز الـ19.

وفي لقاء مثير آخر على ملعب ماراتسي، إنتهت مواجهة ​سامبدوريا​ أمام ​أودينيزي​ بنتيجة التعادل 3-3. وبات برصيد سامبدوريا 6 نقاط في المركز الـ15، مقابل 8 نقاط لأودينيزي في المركز الـ13.