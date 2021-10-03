 الدوري الفرنسي: موناكو يغلب بوردو وفوز نانت وإنتصار قاتل لأنجيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

تغلب ​موناكو​ على ضيفه ​بوردو​ 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاحد على ملعب لويس الثاني ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



وسجل أهداف الفريق الفائز اوريلين تشواميني (35) وألكسندر غولوفين (48) ووسام بن يدر (64 من ركلة جزاء).

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الجولة عينها أقيمت على ملعب لا البوغوار فاز نانت على تروا 2-0.

وسجل لنانت أندري جيروتو (58) ولودوفيتش بلاس (69 من ركلة جزاء).

وفي باقي المباريات فاز ​انجيه​ على ميتز 3-2 و​لوريان​ مع كليرمون فوت 1-1.