شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلاقى سلطات الموارد الأوغندى 16 أكتوبر رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي المصري البورسعيدى خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد مباراة الفريق مع سلطات الموارد الأوغندي في ذهاب دور 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

كان مقررًا أن تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر، بينما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.

وأبلغ "كاف" مسئولي المصري بإقامة المباراة يوم 16 أكتوبر الجاري، على أن تحدد الفريق البورسعيدى موعد مباراة العودة خلال أيام لإبلاغ الطرف الثاني بها.

وفاز سلطات الموارد في الدور التمهيدي على البن الإثيوبي، حيث انتصر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في أوغندا، قبل أن يعود ويفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إثيوبيا.

ووصل المصري إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية عام 2018، قبل أن يودع المسابقة أمام فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يعود للمشاركة في الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم بعدما غاب عن المشاركة خلال الموسم الماضي.