شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

واشتكى الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، وشارك في المران الجماعي اليوم بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام، قبل مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية.

وكان الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لاعبا الفريق قد شاركا في المران الجماعي قبل ودية الغابة بعد شكوى الثنائي من حالة إجهاد عضلي.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال اأفريقيا.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.