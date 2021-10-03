شكرا لقرائتكم خبر عن فـريـال أشـرف تتوج بفضية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالميدالية الفضية بعد الخسارة في مباراة النهائى بالدورى العالمى التي تقام بروسيا، واحتلال المركز الثانى بالمنافسات.

كما حصد يوسف بدوى لاعب المنتخب الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على لاعب المغرب، في نهائى المنافسات لوزن تحت 84 كجم.

وبذلك ارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات، ذهبيتان، وبرونزيتان وفضيتان.

حقق الذهب على الصاوى و يوسف بدوى، والميدالية الفضية فريال أشرف وعبد الله ممدوح، بينما توج بالبرونزية كلا من منة شعبان، وسهيلة إسماعيل.