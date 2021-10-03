شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أول فريق يتوج بكأس العالم للأندية هو كورينثيانز البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كورنثيانز البرازيلى بلقب كأس العالم للأندية فى النسخة الأولى التى أقيمت عام 2000 بمشاركة 8 فرق أبطال القارات، وهى نادى كورينثيانز وفاسكو دا جاما البرازيليان، ونادى نيكاكسا المكسيكى، ومانشستر يونايتد الإنجليزى والرجاء المغربي، والنصر السعودي، ريال مدريد الإسبانى ونادى ساوث ملبورن الأسترالى.

وفى نهائى البطولة التقى كورينثيانز مع فاسكو دا جاما، وتغلب كورينثيانز بنتيجة 4–3 فى الضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى دون أهداف.

وبذلك حقق الفريق البرازيلى أول لقب فى بطولات كأس العالم للأندية، ودا جاما المركز الثانى والفضية، فيما حل نيكاسا المكسيكى فى المركز الثالث محققا البرونزية، وريال مدريد المركز الرابع.