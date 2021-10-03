شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء مقعد المرأة فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الغاء المقعد المخصص للمرأة فى انتخابات الجبلاية المقبلة، على أن تخوض المرأة السباق الانتخابى على أى منصب سواء الرئيس أو النائب أو العضوية فى منافسة مفتوحة مع الرجال.

كما اتفقت الأندية على إقامة الجمعية العمومية الطارئة يوم 15 أكتوبر الجاري، ثم الدعوة لإقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 30 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل.

كما شهد اجتماع الأندية أمس الاتفاق على تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، ولا يحق لمن قضى 8 سنوات متصلين أو منفصلين في منصب الرئيس أو النائب الترشح مجددا، ويحق للعضو الذي قضى 8 سنوات الترشح على منصب النائب أو الرئيس.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أن تكون القائمة مغلقة بمعنى التصويت يكون للقائمة وليس بشكل فردي.

وتم الاتفاق على أن يكون عدد المرشحين تسعة أفراد عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء.