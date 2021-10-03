شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكينى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعد أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعد ثانى وليما نجويسى حكما رابعا.

ومن المقرر، أن تسافر بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقى أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين فى منتخب مصر والمغربى أشرف بن شرقى والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد عودتهم من المنتخبات.

فيما قرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكينى، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا.

وانتهى الجهاز الإدارى للزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

كما تضمن تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون، العديد من المعلومات الفنية عن المنافس وموقفه فى الموسم الماضى بالدورى الكينى الذى تأهل من خلاله إلى دورى أبطال إفريقيا بخلاف تفاصيل عن نسبة الأوكسجين ومدى حاجة اللاعبين للسفر مبكرا من أجل التأقلم على الأجواء لذا سيسافر الفريق على ثلاث مراحل بداية من 10 أكتوبر الجارى.