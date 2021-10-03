شكرا لقرائتكم خبر عن أية مدنى تهنئ حسام غالى لمنصب وكيل لجنة الشباب والرياضة فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت أية مدنى البطلة الأولمبية السابقة في الخماسى الحديث وعضو البرلمان المصرى، على تهنئة حسام غالى نجم الأهلى السابق على توليه وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ونشرت أية مدنى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعها بحسام غالى وعلقت عليها: "شكرا كابتن حسام غالى على الدعم، والف مبروك لمنصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان المصرى".

شغلت آية مدني العديد من المناصب الرياضية الدولية الهامة، على رأسها عضوية لجنتي اللاعبين والتطوير الرياضي باللجنة الأولمبية الدولية،لمدة جاوزت أربع سنوات، إلى جانب توليها منصب رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورئيس لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ومثلت مصر خلالها التمثيل المشرف لتنال لقب سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية.