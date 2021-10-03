مباشر بعد قليل.. ليفربول ومانشستر سيتي.. صلاح أساسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في مباراة الجولة الـ7 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بترتيب الجدول برصيد 14 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ6 برصيد 13 نقطة.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر، جويل ماتيب، فيرچيل ڤان دايك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، كورتيس چونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ساديو ماني.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، إيمريك لابورت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، جاك جريليش، فيل فودين.