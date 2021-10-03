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فرج عامر: اتحاد الكرة يُدار بـ"الريموت"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طالب فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بتولي رابطة الأندية ملف التحكيم في الموسم الجديد 2021/2022، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة "ثبت أنه يدار بالريموت كونترول".

وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد: "سعيد جدا بتولي رابطة الأندية إدارة الدوري العام المصري".

وأضاف: "بس ياريت ما تسيبش ملف التحكيم في إيد اتحاد كرة القدم اللي عمال يتشفى فينا، خاصة بعد أن ثبت أنه يُدار بالريموت كونترول (يارب يتكسر) علشان يترفع الظلم عن سموحة".

يُذكر أن دوري الموسم الجديد سينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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