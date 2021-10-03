فاردي يتجاوز صلاح ويتصدر هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ضاعف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي النتيجة لفريقه في مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فاردي الهدف الثاني لليستر سيتي في الدقيقة الـ37 بعدما افتتح كيليتشي إيهياناتشو النتيجة للضيوف في الدقيقة الـ31 لينتهي الشوط الأول (2-0).

وبهذا الهدف، يرفع صاحب الـ34 عاما رصيده إلى ستة أهداف ليتصدر قائمة هدافي بريميرليج بعد تسجيله أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات بالمسابقة.

وتجاوز جيمي فاردي كلا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومايكل أنطونيو مهاجم وست هام اللذان سجلا خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن.

يُذكر أن صلاح سيقود هجوم ليفربول في مواجهة مرتقبة أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات نفس الجولة.