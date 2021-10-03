ثلاثية في أسبوع .. "المعجزة" هنا جودة تحتكر بطولات الجمهورية لتنس الطاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فازت هنا جودة نجمة تنس الطاولة بالنادي الأهلي ومنتخب مصر ببطولة الجمهورية للسيدات بعد أن تغلبت على لاعبة المعادي أميرة يسري بثلاثة أشواط نظيفة.

جودة كانت قد صعدت إلي النهائي بعد الفوز على رؤى عمر لاعبة جزيرة الورد 3-1 في البطولة التي انطلقت 27 سبتمبر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

وكانت هنا جودة التي تقف على مشارف عامها الـ 14 قد توجت ببطولة الجمهورية للناشئات تحت 17 عام والشابات تحت 19 عام في نفس المدة وعلى نفس الصالة لتكون ظفرت بالثلاثية خلال 7 أيام فقط .

وحققت هنا جودة قفزة هائلة هي الأكبر الشهر الماضي من المصريين بلغت 653 مركزًا في التصنيف العالمي لتصبح في المركز الـ ٤٠٧ بـ 367 نقطة .

وبهذا الفوز تكون جودة قد فاز ببطولة الجمهورية للسيدات للموسم الثالث على التوالي بعد أن توجت بالبطولة وهي في الـ 12 من عمرها لتواصل تصدرها للتصنيف المحلي.