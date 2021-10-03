كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة توسكر الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تلقى الزمالك، اخطاراً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين الأثيوبي باملاك تيسيما حكماً لمباراة الفريق أمام توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك خارج ملعبه يوم 16 أكتوبر مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، أمام توسكر الكيني.

وأشار الموقع الرسمي للزمالك، الى أن "كاف" قرر تعيين طاقم حكام بقيادة الأثيوبي تيسيما.

ومن المقرر أن يعاون تيسيما كلاً من ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعد أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعد ثاني وليما نجويسي حكما رابعاً.

وتستعد بعثة الزمالك للسفر الى كينيا على 3 مراحل بداية من 10 أكتوبر، و11 أكتوبر وأخيراً 13 أكتوبر من أجل الاستعداد للمباراة.