الوجه الآخر لكوكا.. هل يستحق مهاجم قونيا سبور الانضمام لمنتخب مصر؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

على مدار 8 أعوام كان أحمد حسن "كوكا" مهاجم قونيا سبور التركي ضيف دائم في قائمة منتخب مصر حتى وإن ندر ظهوره بقميص الفراعة ولكنه كان خياراً شبه دائم في القائمة لمعظم المدربين.

ومنذ استدعاء الأمريكي بوب برادلي لكوكا في غسطس 2013 ومشاركته رسمياً لأول مرة مع منتخب مصر في الرابع عشر من نفس الشهر ضد أوغندا ودياً، أصبح المهاجم خياراً دائماً لمعظم المدربين للمنتخب وعلى الرغم من ذلك فقد لعب 26 مباراة فقط سجل فيهم 5 أهداف طوال 8 سنوات.

ويتمتع كوكا بسيرة ذانية رائعة على في أوروبا يتفوق بها على جميع أقرانه في نفس مركزه في المنتخب حيث يدخل ناشىء الأهلي السابق عامه العاشر في الإحتراف بالقارة العجوز بالتواجد مع قونيا سبور التركي بعد بدايته مع شباب ريو آفي البرتغالي موسم 2011-2012 عقب الرحيل من شباب ناديه الأم نحو البرتغال.

ويقف كوكا - 28 عام - على أعتاب نادي المئة حيث سجل المهاجم مع 4 أندية مختلفة هي : ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغالين وأولمبياكوس اليوناني وقونيا سبور التركي، 96 هدفاً منها 42 في الدوري البرتغالي حيث بات أكثر لاعب مصري يسجل في الدوري البرتغالي الذي تابعه بالطبع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر.

وجذب كوكا باداءه مع ريو آفي بعد تسجله 32 هدفاً وصناعته 4 أهداف ليس منتخب مصر فحسب بل العملاق البرتغالي بنفيكا ووقع معه عقداً عام 2015 ولكن بسبب عيب في القلب ولد به النجم المصري فشلت عملية الانتقال أثناء توقيع الكشف الطبي ليرحل كوكا إلي سبورتنج براجا بعد إجراءه جراحة بسيطة في القلب منعته أيضاً من الإنضمام إلي بازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي.

واصل كوكا التألق مع سبورتنج براجا وسجل 25 هدف وصنع 15 هدف وفاز معه ببطولة الكأس موسم 2015-2016 لينتقل بعد تجربته البرتغالية على سبيل الإعارة إلي أولمبياكوس اليوناني ثم يبقى مع الفريق مع شراء عقده ليقدم في اليونان أفضل فتراته ويفوز مع الفريق ببطولتي دوري وبطولة كأس ويسجل معه 38 هدف ويصنع 7 في 95 مباراة وهو أفضل معدل له.

وواصل كوكا تسجيله للأهداف في بطولة الدوري الأوروبي مع ناديه اليوناني والتي بدأها مع سبورتنج براجا حيث سجل 9 أهداف وصنع 2 في 39 مباراة خاضها ليصبح المصري الأكثر في التسجيل في البطولة الثانية في أوروبا على مستوى الأندية بعد رقمه بكونه اللاعب المصري الأكثر تسجيلاً في الدوري البرتغالي من بين 12 مصري لعبوا في البرتغالي يتصدرهم عبد الستارصبري نجم بنفيكا و محمود عبد الرازق شيكابالا الذي لعب لسبورتنج لشبونة ومجدي الذي احترف في بيرامار.

وانتقل هذا الموسم كوكا إلي قونيا سبور التركي في محطته الأوروبية الثلاثة بعد اليونان والبرتغال والرابعة على صعيد الأندية ليلعب 5 مباريات سجل فيها هدفاً وصنع أخر ليقرر كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب استمراره في قائمة الفراعنة بعد أن ضمه حسام البدري.