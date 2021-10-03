حبيب نورماغوميدوف: رفضت عرض السير أليكس فيرجسون بسبب الاسلام!

اعترف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة «حبيب نورماغوميدوف» بتلقيه عرض خاص من أسطورة مانشستر يونايتد «السير أليكس فيرجسون» لتناول النبيذ هذا الأسبوع، إلا أنه رفض ذلك بسبب اسلامه.

وقال حبيب نورماغوميدوف في تصريحات تناقلتها الصحف البريطانية اليوم الاحد «عندما قابلت سير أليكس فيرجسون بعد مباراة مانشستر يونايتد، عرض عليّ تناول النبيذ، لكنني رفضت».

وأوضح «فيرجسون قال: هل تريد كأسًا من النبيذ؟ لكنني لم أعرف كيف أرد وأشرح له بأنني مُسلم ولا أشرب الخمر، لذا قلت له: الشراب ليس جيدًا لي فلو فعلت سأحطمكم جميعًا. قال لي بعدها: حسنًا من الأفضل ألا تشرب».

واستغل النجم الروسي الشهير هذه الفرصة للتحدث عن حبه وولعه بنادي مانشستر يونايتد منذ الصغر، قائلاً «لا أعرف كيف سيكون حال كرة القدم من دون مان يونايتد».

وختم حديثه «كي أكون صادقًا معكم، أنا أحب كرة القدم في العموم ولستُ مشجعًا لمانشستر يونايتد فقط. عندما كبرت كان والدي يشاهد المباريات دائمًا، أتذكر خلال يورو 1996 لعبت إنجلترا ضد ألمانيا، وخسر المنتخب الإنجليزي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في ذلك اليوم، بعدها شاهدت ألمانيا ضد جمهورية التشيك، وبعدها تابعت كأس العالم».

وكان حبيب نورماغوميدوف قد حقق أمنيته باحتراف كرة القدم بعدما تعاقد في وقت سابق من العام الجاري مع فريق «ليجان دينامو» المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي بعد أسابيع قليلة من اعتزال لعبة فنون القتال المختلط.

وتسببت وفاة والد حبيب نورماغوميدوف (عبد المناب) بسبب فيروس كورونا، في اتخاذه لقرار الاعتزال النهائي للعبة فنون القتال المختلطة بعد أن هزم الأمركي جوستين جيثي يوم 24 أكتوبر 2020.