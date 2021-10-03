وائل جمعة مُستبعدًا أحمد فتحي بشكل نهائي: محمد صلاح القائد في كل الأحوال!

حسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر «كارلوس كيروش» ملف شارة قيادة الفريق لصالح نجم وهداف ليفربول «محمد صلاح» مهما كانت أقدمية الأسماء المستدعاة في حضوره.

واستبعد مدير المنتخب المصري «وائل جمعة» إمكانية منح الظهير الأيمن لنادي بيراميدز «أحمد فتحي» شارة قيادة الفراعنة خلال المباريات القادمة من تصفيات كأس العالم 2022 أمام ليبيا، مؤكدًا أن محمد صلاح القائد في كل الأحوال.

وأثار ملف شارة قيادة منتخب مصر لغطًا واسعًا على مدار فترة عمل المدرب المُقال «حسام البدري»، حيث قيل أن الأخير لم يكن مقتنعًا بمنح صلاح شارة القيادة، لكنه أضطر إلى ذلك بهدف كسب غرفة خلع الملابس.

وقال وائل جمعة عبر قناة أون المصرية «لا بد من غلق ملف شارة قيادة منتخب مصر، فقد أخذ حيزًا كبيرًا من النقاش بين الناس».

وأكد «محمد صلاح سيحمل شارة قيادة المنتخب المصري في كل الأحوال حتى في وجود لاعبين أقدم منه مثل أحمد فتحي الذي تقبل الأمر».

وأضاف «نطالب من الجمهور دعم قرارات الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش خلال الفترة القادمة، يجب ألا نتحدث عن كل الاختيارات، وندعم الفريق في هذه المرحلة الصعبة».

وردًا عن استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من مباراتي ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، قال وائل جمعة في نهاية حديثه «تواصلت أنا وكيروش بجميع اللاعبين المستبعدين، وأخبرناهم بأننا سعداء بالمستوى الذي قدموه مؤخرًا، لكن مدة الاختيار في المنتخب تكون محدودة والثانية لها حساب. كيروش أكد لهم أن باب المنتخب مفتوح أمامهم دائمًا، أعتقد أنه رجل مميز جدًا في القدرة على التواصل ويستطيع الحفاظ على اللاعبين».