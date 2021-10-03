تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام إسبانيول.. عودة كروس

تعرف على تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام إسبانيول ضمن مباريات الجولة 8 من الليجا الإسبانية، والمقرر إقامتها على ملعب إسبانيول أرينا (كورنيا آل برات)، بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

يعود ريال مدريد إلى الليجا بعد ظهر اليوم حيث يتطلع إلى استعادة تقدمه في صدارة الدوري الإسباني، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعثر أمام فياريال محلياً، وشيريف تيراسبول أوروبياً.

وشهدت ليلة السبت استمرار اللوس بلانكوس في الصدارة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، لكن بفارق الأهداف فقط، بعد أن قام رجال دييجو سيميوني بتحقيق المطلوب أمام برشلونة.

لكن رجال كارلو أنشيلوتي يلعبون مباراتهم اليوم في كاتالونيا حيث يواجهون إسبانيول العائد هذا الموسم لمصاف الكبار على ملعبه.

دخل كارلو أنشيلوتي مباراة اليوم بنفس الخط الخلفي، ودفع بتيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي، لوكاس فاسكيز، ميليتاو، دافيد ألابا، وناتشو فيرنانديز.

وفي وسط الميدان، أقدم كارلو أنشيلوتي على بعض التغييرات في مباراة اليوم، حيث يعود توني كروس إلى التشكيلة الأساسية، ورفقته إدواردو كامافينجا مع إراحة كاسيميرو.

وسيستمر كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في قيادة الخط الأمامي، ومعهم فيدي فالفيردي كجناح أيمن، مع اجلاس إيدين هازارد على مقاعد البدلاء.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو

خط الوسط: كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.