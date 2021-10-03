بالفيديو: ميلان يحتفل بعيد ميلاد زلاتان إبراهيموفيتش الـ 40 بطريقة فريدة

يبلغ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الـ 40 عامًا اليوم، ما جعل ميلان يستغل الفرصة ويحتفله معه بكعكة ضخمة وزجاجة نبيذ قديمة.

أطفأ الدولي السويدي الشموع على ملعب ميلانيلو، الذي كان موطنه في فترتين مختلفتين من مسيرته الاحترافية.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش، المصاب حاليًا، هو نجم العرض بكعكة عملاقة كتب عليها “Always IZ” مع صورة لوجهه.

قام The Birthday Boy أيضًا بفرقعة الفلين على الشمبانيا قبل قطع الكعكة والحصول على زجاجة نبيذ شخصية من نفس عمره.

وكتب على البطاقة المصاحبة “عزيزي زلاتان، لقد أخبرتنا ذات مرة أنك مثل النبيذ الأحمر ”

وتابعت الرسالة “للاحتفال بعيد ميلادك، نقدم لك هذه الزجاجة. كانت معبأة في زجاجات عندما ولدت. مثلك، كلما مرت سنوات، كان ذلك أفضل. عيد ميلاد سعيد يا زلاتان.”

فيديو إحتفال ميلان بعيد ميلاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش