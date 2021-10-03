بالفيديو: كيف تفاعل رونالد كومان مع هدف لويس سواريز في مرمى برشلونة

وجد المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة السابق، الذي ادعى في كثير من الأحيان أنه تعرض لمعاملة سيئة من قبل الهولندي رونالد كومان، الطريق إلى هز الشباك في المباراة التي انتهت بفوز أتليتكو مدريد بهدفين نظيفين ليلة السبت.

وسجل الأوروجوياني هدف أتليتيكو مدريد الثاني في المباراة، ليعزز الهدف الافتتاحي لتوماس ليمار الذي قدم فيه تمريرة حاسمة.

والتقطت الكاميرات ردود أفعال كومان على تسجيل مهاجم النادي الكتالوني السابق من المدرجات، حيث شاهد المباراة بعد عقوبة استبعاده من خط التماس.

هذا رد فعل سيقدره لويس سواريز كثيراً، بالنظر إلى طريقة المعاملة التي شعر بها من قبل الهولندي في أيامه الأخيرة في برشلونة.

ويقف كومان على حافة الهاوية في برشلونة بعد سلسلة من انتصار واحد فقط في ست مباريات، وهي سلسلة استمرت ليلة السبت عندما تعرض فريقه لهزيمة مريحة أمام أتلتيكو مدريد، ما زاد الطين بلة.

فيديو تفاعل رونالد كومان مع هدف لويس سواريز