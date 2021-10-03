تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول.. العودة للمسار الصحيح

تعرف على تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول ضمن مباريات الجولة 8 من الليجا الإسبانية، والمقرر إقامتها على ملعب إسبانيول أرينا (كورنيا آل برات)، بداية من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش، 16:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت السعودية.

يعود ريال مدريد إلى الليجا بعد ظهر اليوم حيث يتطلع إلى استعادة تقدمه في صدارة الدوري الإسباني، والعودة إلى سكة الانتصارات بعد التعثر أمام فياريال محلياً، وشيريف تيراسبول أوروبياً.

وشهدت ليلة السبت استمرار اللوس بلانكوس في الصدارة أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، لكن بفارق الأهداف فقط، بعد أن قام رجال دييجو سيميوني بتحقيق المطلوب أمام برشلونة.

لكن رجال كارلو أنشيلوتي يلعبون مباراتهم اليوم في كاتالونيا حيث يواجهون إسبانيول العائد هذا الموسم لمصاف الكبار على ملعبه.

وقبل المواجهة، هناك بعض قرارات الاختيار التي يجب اتخاذها من قبل كارلو أنشيلوتي، خاصة الآن بعد عودة توني كروس من الإصابة بعد أن ظهر على مقاعد البدلاء خلال هزيمة منتصف الأسبوع أمام شيريف في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إعادة إعتماد الثلاثي الأساسي في خط الوسط، حيث من المقرر أن يبدأ كاسيميرو ولوكا مودريتش وكروس مباراة اليوم منذ البداية، ولكن مع وجود فالفيردي في حالة جيدة، يمكن أن يبدأ أيضاً.

وسيستمر كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في قيادة الخط الأمامي، في حين قد يتم ضم لوكاس فاسكيز كظهير أيمن، مع غياب داني كارفخال لغاية الشهر المقبل أو نحو ذلك.

ومن المتوقع أن يلعب ناتشو فرنانديز على اليسار، إلى جانب شراكة قلب الدفاع القائمة الآن بين ديفيد ألابا وإيدر ميليتاو.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم أمام إسبانيول في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش

خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.