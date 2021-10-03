لقطة مثيرة أخرى.. نيمار طلب من مبابي الجلوس وراء الحائط البشري بدلاً من ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت قناة ”RMC“ فيديو جديد من اللقاء الذي جمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا والذي أقيم الأسبوع الماضي.

وكشف الفيديو الجديد عن لقطة أخرى منع فيها البرازيلي نيمار زميله ليونيل ميسي من التمدد مجدداً خلف حائط الصد، مثل اللقطة الأولى التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، وبينما كان يستعد الجزائري رياض محرز لاعب السيتي لتنفيذ ركلة حرة مباشرة، قام ميسي بالتمدد خلف الحائط البشري، ليسد أحد المنافذ نحو مرمى دوناروما.

وأثارت تلك اللقطة جدلاً كبيراً لأنها غير معتادة من النجم الأرجنتيني، حيث ذكرت قناة ”RMS Sport“ حينها أن السر وراء قيام ميسي بالجلوس خلف الحائط البشري، جاء بناء على طلب من البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق.

وأظهرت اللقطة الجديدة نيمار وهو يجنّب زميله ميسي تكرار اللقطة ذاتها، إذ وفي مخالفة ثانية حصل عليها فريق مانشستر سيتي، نظم هو حائط الصد وطلب من كيليان مبابي الوقوف إلى جانبه بدلا من ميسي، ليُجنّب النجم الأرجنتيني من ظهوره في لقطة مثيرة للجدل مرة ثانية في المباراة.

وشهدت المباراة تسجيل ميسي هدفه الأول منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ليحقق الفريق الانتصار بهدفين دون رد.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساوياً مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيج الألماني 2-1، فيما يحتل السيتي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيج الترتيب دون رصيد من النقاط.