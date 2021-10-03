شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: استبعاد أفشة وشريف قرار سليم ومصلحة المنتخب فوق الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد عادل نجم الأهلى السابق، أن استبعاد الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف من قائمة المنتخب التى تستعد لمواجهتى ليبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، هو قرار صائب من كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب.

وقال عادل، في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون تايم سبورت 2: مصلحة المنتخب فوق كل شئ ويجب منح المدرب الصلاحيات الكاملة، ويجب أن يهدأ الرأى العام لأن مباراتى ليبيا أهم من أسماء اللاعبين ومن متواجد ومن غير متواجد.

وأضاف: من وجهة نظرى أن أفشة وشريف أكثر اللاعبين المجهدين بسبب مشاركتهم مع الأهلى والمنتخب وأعتقد أن كيروش فضل إراحتهم وهناك الكثير من الأسماء يمكن أن تعوضهما، دون التقليل من الثنائى، والدليل على ذلك أنهما متواجدان في قائمة كأس العرب.

واصل: مطلوب من جهاز المنتخب أن يعرف كيروش على اللاعبين أكثر ومن أكثر اللاعبين تميزاً في المراكز لأنه غير ملم بكل الأمور الفنية بسبب ضيق الوقت، وأتمنى لهم التوفيق، لأن مباراة ليبيا صعبة وحاسمة.

واختتم: ناشدت من فترة طويلة بعودة أحمد فتحى لمنتخب مصر وهذا هو مكانه الطبيعى، خاصة أن هانى لم يقدم مردود كافى لتحمل مسؤولية تلك الجبهة، وأكرم توفيق يلعب في غير مركزه، وأتمنى أن تكون عودة فتحى إيجابية للمنتخب وهو ليس غريباً على المنتخب.