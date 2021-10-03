أحمد سمير ومهند لاشين ينتظمان فى تدريبات الطلائع استعدادا للدورى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الأحد، أحمد سمير ومهند لاشين لاعبا فريق طلائع الجيش فى تدريبات ناديهم بعد قرار البرتغالى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر باستبعادهم من القائمة النهائية للفراعنة التى تستعد لمباراتى ليبيا بتصفيات كأس العالم، ويستعد الطلائع لإنطلاق بطولة الدوري الممتاز التى تحدد لها نهاية أكتوبر الجارى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.