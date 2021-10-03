شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة بيراميدز مفاجأة كيروش مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثقة كبيرة منحها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى، لـ إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز بعد أن تم ضمه إلى كتيبة الفراعنة خلال مباراة المنتخب الودية الأخيرة أمام ليبيريا، ليسجل أول ظهور له مع المنتخب.

إبراهيم عادل لاعب صغير السن، حيث يبلغ 20 عاما، إلا أنه مفاجأة كيروش لكتيبة الفراعنة، في ظل مهارات اللاعب وتألقه مع فريقه، في البطولة المحلية، والأفريقية .

أرقام إبراهيم عادل تتحدث عن موهبته، وكذلك المراكز التي لعب لها، حيث تم توظيفه من قبل في جناح ايمن وجناح أيسر، وخط وسط، بالإضافة إلى خط وسط مهاجم.

شارك إبراهيم عادل مع بيراميدز في 19 مباراة خلال الموسم المنقضى من بطولة الدورى، سجل فيها 10 أهداف، وصنع هدف واحد، وفى بطولة الكونفدرالية شارك في 7 مباريات، سجل فيها 4 أهداف.

إبراهيم عادل موهبة بيراميدز يٌعد مفاجأة كيروش في صفوف الفراعنة، مع توقعات بالتألق ولفت الأنظار خلال الفترة المقبلة مع المنتخب.