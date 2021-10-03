شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تقيم مراسم قرعة الدوري خارج أسوار اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة، عن أن قرعة الدوري الممتاز، والمحدد لها يوم 12 أكتوبر الجاري، ستقام خارج مقر اتحاد الكرة، والأقرب إقامتها بأحد الفنادق، على أن تكون غير موجهة.

قال مسئولو الرابطة، إنه تم الاتفاق على اتخاذ مقر مستقل للرابطة خارج اتحاد الكرة حتى لا تحصل اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد على شرعية الإشراف على رابطة المحترفين أو المصادرة على قراراتها.

وكانت رابطة الأندية المحترفة عقدت اجتماعًا أمس السبت بمقرها في الدقي، واتفقت على تطبيق الشكل المعتاد لبطولة الدوري في الموسم المقبل بعدما اعترضت الأندية على إقامة البطولة من دور واحد أو دوري المجموعتين.

يذكر أن الرابطة قررت أيضًا انطلاق مسابقة الدوري يوم 25 أكتوبر على أن تنتهي يوم 30 أغسطس المقبل.