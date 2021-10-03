شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الوحدة الإماراتي مع موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايد الحديث خلال الفترة الماضية عن العروض التى تلقاها بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الأيام الماضية، خاصة أن النادي لم يُعلن تجديد عقد موسيماني حتى الآن.

وتحدث البعض عن عروض أفريقية تلقاها موسيماني وأخرى خليجية حاولت التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي الذي حقق نجاحات جيدة مع الأهلي منذ توليه المسئولية في أول أكتوبر 2020.

في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي، إن موسيماني تلقى بالفعل العديد من العروض الخارجية الفترة الماضية، موضحاً أن هذا أمر طبيعي على خلفية الإنجازات التى حققها موسيماني مع الأهلي.

وتابع المصدر: هناك أندية كثيرة في أفريقيا وآسيا ومن المنطقة العربية ترغب في التعاقد مع موسيماني لكن الأخير حسم موقفه وأعلن أنه قرر البقاء مع الأهلي بدون تردد.

وواصل المصدر: الوحدة الإماراتي واحداً من الأندية التى أبدت رغبتها مؤخراً في التعاقد مع موسيماني ..فالنادي الإماراتي يبحث عن مدرب حالياً وتفاوض مع الفرنسي بارتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ولم تنجح المفاوضات فقام بتحويل دفة المفاوضات مع موسيماني بمحاولات "جس النبض" لكن المدير الفني للأهلي أغلق الباب مُبكراً لرغبته في البقاء مع الأهلي.

وشدد المصدر، على أن موسيماني لا يفكر في الرحيل من الأهلي إطلاقاً رغم أن العروض المُقمدمة له مُغرية للغاية وتصل لأضعاف ما يحصل عليه في الأهلي لكنه يرغب في مواصلته تجربته مع المارد الأحمر وإستكمال مشروعه في القلعة الحمراء.

وقال المصدر أن موسيماني رفض تحقيق واحداً من أهم أحلامه الفترة الماضية عندما إعتذر عن تدريب منتخب جنوب أفريقيا لرغبته في مواصلة تجربته مع الأهلي ، فكيف ينظر الأن لعروض خليجية لاسيما في ظل تمسك الأهلي به ؟

وقال المصدر أن بقاء موسيماني مع الأهلي أمر محسوم خاصة بعدما مرت "هوجة" خسارة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش مؤخراً بسلام وأتفق الجميع في النادي تقريباً على تجديد عقد المدرب الجنوب أفريقي.

وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي في يونيو 2022 لأن المدرب وقّع مع الأهلي عقد مدته موسم ونصف فقد بدأ الموسم الماضي مع الأهلي منذ شهر أكتوبر وتم الإتفاق معه (بشكل مكتوب) على أن ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل.

ويقود موسيماني الأهلي منذ أكتوبر 2020، وقد ظفر معه بعدة ألقاب، هي ، دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين وكأس السوبر الافريقى وكأس مصر بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية فيما خسر بطولة الدوري وكأس السوبر المحلى مؤخراً.