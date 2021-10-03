اخبار الرياضه

5 نوفمبر انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نوفمبر انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة يوم 5 نوفمبر موعدا لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار مجلس إدارة يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السلة يوم 5 أكتوبر الجارى على أن يستمر لمدة أسبوع، واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، تاريخ انعقاد العمومية، بعد موافقة الجهة الإدارية على هذا التاريخ ، على أن يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء  لمدة أسبوع.

وكانت الفترة الماضية شهدت فتح باب الترشح وتقدم مجدى أبو فريخة بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد ، و عدد من المرشحين على مقعد العضوية.

ويشارك منتخب السلة ناشئين وناشئات فى منافسات بطولة العالم للمهارات والتى تقام يومى 9 و10 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفنى ، وتتضمن المنافسات القيام بجملة حركية فى زمن محدد عن طريق 5 لاعبين.

وجاءت مشاركة منتخبى الناشئين والناشئات فى البطولة بعد أن حقق كل منهم لقب بطولة أفريقيا كأول المجموعة على مستوى الأولاد وثانى المجموعة على مستوى البنات.

  

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا