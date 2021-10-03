شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نوفمبر انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة يوم 5 نوفمبر موعدا لانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد، لاختيار مجلس إدارة يقود الاتحاد دورة انتخابية جديدة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السلة يوم 5 أكتوبر الجارى على أن يستمر لمدة أسبوع، واعتمد مجلس إدارة الاتحاد، تاريخ انعقاد العمومية، بعد موافقة الجهة الإدارية على هذا التاريخ ، على أن يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء لمدة أسبوع.

وكانت الفترة الماضية شهدت فتح باب الترشح وتقدم مجدى أبو فريخة بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد ، و عدد من المرشحين على مقعد العضوية.

ويشارك منتخب السلة ناشئين وناشئات فى منافسات بطولة العالم للمهارات والتى تقام يومى 9 و10 أكتوبر الجارى باستاد القاهرة، بقيادة عمرو أبو الخير المدير الفنى ، وتتضمن المنافسات القيام بجملة حركية فى زمن محدد عن طريق 5 لاعبين.

وجاءت مشاركة منتخبى الناشئين والناشئات فى البطولة بعد أن حقق كل منهم لقب بطولة أفريقيا كأول المجموعة على مستوى الأولاد وثانى المجموعة على مستوى البنات.