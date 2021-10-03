شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتأكد من صحة تعاقده مع محمد الترهونى بعد أزمة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، من صحة موقف ناديها من التعاقد مع الليبى محمد الترهونى، لاسيما بعد إعلان المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة بيع اللاعب لأهلى طرابلس، حيث علم الإسماعيلى أن اللاعب لم يوقع على عقود جديدة مع النادى الليبى وبالتالى أصبح لاعب حر، وأن سموحة باع عقد الترهونى لإسماعيل الشتيوى الرئيس الشرفى لأهلى طرابلس وليس لنادى أهلى طرابلس واللاعب لم يوقع عقود جديدة.

ونجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي في التعاقد مع الدولي الليبي محمد الترهوني، لاعب نادي سموحة، في ثالث صفقات الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ظهير أيسر سموحة صاحب الـ29 عاما كان قد انتقل إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي خلال انتقالات يناير الماضية على سبيل الإعارة، ويتواجد في قائمة منتخب بلاده التي تستعد لمواجهتي مصر في تصفيات المونديال.

وبذلك يعد الترهوني هو ثالث صفقات الإسماعيلي حتى الآن بعد ضم عصام صبحي ظهير المقاصة، وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة.