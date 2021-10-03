شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: صفقتين لتدعيم الهجوم في الطريق ومعسكر القاهرة يحسم تشكيل الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد كرم عضو مجلس إدارة غزل المحلة والمتحدث الرسمى للنادى، عن أخر مستجدات ملف الصفقات الصيفية لزعيم الفلاحين استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجارى، وقال كرم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هناك صفقة أو اثنتين لتدعيم مركز الهجوم بالفريق، رحل من عندنا 12 لاعب وتعاقدنا مع 13 لاعباً أخر.

وأضاف متحدثاً عن مرحلة الإعداد: بدأنا معسكر منذ 3 أيام وسيمتد حتى 8 أيام بالإسماعيلية لنختبر الصفقات، ثم نخوض معسكر أخر بالقاهرة ونخوض خلاله مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز، لنقف على مستوى اللاعبين ونضع أيدينا على التشكيل الأساسى.

وعن إقامة الدورى بشكله الطبيعى قال خالد كرم: أيدنا إقامة الدورى بشكله الطبيعة في اجتماع رابطة الأندية.

واتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى غزل المحلة على تقديم المباراة الودية التى تجمع الفريقين استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز بحيث تقام فى الرابعة عصر غدٍ الاثنين على استاد جهاز الرياضة بدلاً من إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى الخامسة مساء.

ومن المقرر أن يلاقى الطلائع نظيره بيراميدز الأربعاء ثم الإسماعيلى فى 12 أكتوبر ثم سموحة فى اليوم الذى يليه ثم تختتم الوديات بمواجهة إنبى فى 18 أكتوبر وتقام جميع الوديات فى الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة، وذلك لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً لإنطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى لاسيما بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.