شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلم تقرير من الجهاز الطبى عن 4 لاعبين فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى اليوم الأحد، تقرير من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق عن حالة المصابين وهم بيرسى تاو الذى يعانى من تمزق فى العضلة الضامة ومحمد متولى الذى يعانى من التهاب فى اوتار الركبة وحسين الشحات الذى يعانى من شد فى العضلة الضامة بجانب عمار حمدى الذى عانى فى الفترة الأخيرة من الاجهاد العضلى.

ويستأنف اليوم الأحد، فريق الأهلى تدريباته على ستاد التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام، ويستهل الأهلى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجريوم 16 أكتوبر الجارى فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

ويدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراتين وديتين قبل رحلة النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الأهلي مباراة دية مع فريق الغابة الثلاثاء الماضي فاز فيها الأحمر بسباعية نظيفة بمشاركة البدلاء وغير الصاعدين.

على صعيد متصل، فتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع السفارة المصرية بالنيجر من أجل الترتيب لمباراة المارد الأحمر أمام فريق الحرس الوطنى بطل النيجر فى بطولة أفريقيا.

ويستهل الأهلى مشواره ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجر يوم 16 أكتوبر فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من البطولة القارية 2021 / 2022.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى السفارة المصرية بالنيجر من أجل معرفة عدة أمور خاصة بالرحلة والأجواء، وملعب المباراة وفندق الإقامة والطقس وملاعب التدريب غيرها من ترتيبات المباراة.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من موسى ماتلابا محلل الأداء تقريرا عن بطل النيجر من أجل معرفة منافسه من خلال تقطيع محلل الأداء الفيديوهات الخاصة بشرح طريقة لعب الفريق المنافس، وكذلك طريقته فى تحضير الهجمة والاستحواذ على الكرة، بالإضافة إلى تقطيع للفيديوهات أثناء وضعية الدفاع وكذلك وضعية الهجوم، والتعرف على أبرز اللاعبين في صفوف الفريق المنافس.

ويرغب موسيمانى فى الوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوف بطل النيجر قبل السفر إلى نيامى لمواجهة الحرس الوطنى وتحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة الذهاب قبل خوض موقعة الإياب بالقاهرة.