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هنا جودة تتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات

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القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي تقام بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

وأقيمت اليوم أيضا منافسات 19 سنة أولاد والتي توج بها محمد وليد لاعب الزمالك بعد الفوز على مروان جمال لاعب الأهلى بنتيجة 3/2 ، وفيما يخص منافسات الرجال و التي اقيمت خلال الساعات الماضية فتوج بها محمد شومان لاعب الأهلى .

كانت هنا جودة قد توجت  بمنافسات بطولة  الجمهورية فردى ناشئات لفئة العمرية تحت 17 سنة الأسبوع الماضى.

 

يشار إلى أن مـصـر تربعت على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، وذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر) .

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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