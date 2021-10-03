شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتوج ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت هنا جودة لاعبة النادى الأهلى ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات، والتي تقام بالإسماعيلية، وجاء تتويج هنا بالبطولة بعد الفوز على أميرة يسرى لاعبة المعادى بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية.

وأقيمت اليوم أيضا منافسات 19 سنة أولاد والتي توج بها محمد وليد لاعب الزمالك بعد الفوز على مروان جمال لاعب الأهلى بنتيجة 3/2 ، وفيما يخص منافسات الرجال و التي اقيمت خلال الساعات الماضية فتوج بها محمد شومان لاعب الأهلى .

كانت هنا جودة قد توجت بمنافسات بطولة الجمهورية فردى ناشئات لفئة العمرية تحت 17 سنة الأسبوع الماضى.