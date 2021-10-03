شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حمدى الصافى: كان حلمى أكون طيار وبحب عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب حمدى الصافى نجم الأهلى فى الكرة الطائرة السابق و المدير الفنى الحالى لفريق سيدات طائرة الأهلى.

القراءة.

لا مليش فيه.

ورق العنب.

أحمد زكى.

عمرو دياب ومحمد منير.

طيار.

محمود عبد العزيز.

الكاجوال .