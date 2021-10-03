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برة الملعب.. حمدى الصافى: كان حلمى أكون طيار وبحب عمرو دياب ومنير

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب حمدى الصافى نجم الأهلى فى الكرة الطائرة السابق و المدير الفنى الحالى لفريق سيدات طائرة الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

القراءة.

 

بتدخل المطبخ ؟

 

لا مليش فيه.

 

إيه الأكلة اللى بتحبها؟ 

 

ورق العنب.

 

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من نجمك المفضل؟

 

أحمد زكى.

 

من مطربك المفضل؟

 

عمرو دياب ومحمد منير. 

 

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

 

طيار.

 

مين من نجوم  السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

محمود عبد العزيز.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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