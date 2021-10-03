شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حمدى الصافى: كان حلمى أكون طيار وبحب عمرو دياب ومنير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب حمدى الصافى نجم الأهلى فى الكرة الطائرة السابق و المدير الفنى الحالى لفريق سيدات طائرة الأهلى.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ ؟
لا مليش فيه.
إيه الأكلة اللى بتحبها؟
ورق العنب.
من نجمك المفضل؟
أحمد زكى.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب ومحمد منير.
لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
طيار.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
محمود عبد العزيز.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال .