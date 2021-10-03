الامارات | نجم إنجليزي يحرض ليفربول على محمد صلاح.. "يسبب الفوضى"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم إنجليزي يحرض ليفربول على محمد صلاح.. "يسبب الفوضى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سن داي ورلد" البريطانية أن نجم نادي ليفربول السابق، ستيف ماكمانامن طلب من إدارة النادي عدم الانصياع لطلبات المصري محمد صلاح بالحصول على راتب قياسي من أجل تجديد عقده اللذي ينتهي في صيف 2023.

ونقلت الصحيفة عن ماكمانامن بأن النادي الإنجليزي لا يمكنه أن يدفع أجوراً ضخمة للاعبيه، في وقت توضح الإدارة بأنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق في الشهرين المقبلين.

ويطلب محمد صلاح (29 عاماً) من ليفربول الحصول على نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعياً لتمديد عقده، في وقت يتقاضى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو راتباً أسبوعياً قدره 550 ألف جنيه استرليني في مانشستر يونايتد.

وأضاف ماكمانامن: "إذا كان صلاح يريد الكثير من المال ولا يستطيع ليفربول تحمل ذلك، فسيتعين عليهم السماح له بالرحيل.. إذا كان صلاح يريد نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، فلن يحدث ذلك في ليفربول، لكنك تأمل أن يطلب شيئا يمكن للنادي تحمله، وإذا كان الأمر كذلك، فأنا أتوقع منه البقاء".

وأكمل: "لا يمكنك الذهاب بمستوى دفع الأجور في محاولة للتنافس مع باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي، لأنها أندية في عالم مختلف من الناحية المالية".

وختم: "شخص آخر سيكون التالي (لتمديد عقده)، وقد رأينا مواقف حيث يحصل أحد اللاعبين على زيادة ضخمة في الراتب ثم يشعر اللاعب النجم التالي بالضيق ويريد نفس الشيء. هذا يسبب الفوضى في الفريق.. لقد خرجنا للتو من جائحة فيروس كورونا وخسرت جل الأندية الكبيرة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني".

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