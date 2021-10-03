الامارات | لاعب يبحث عن أسنانه بعد انتهاء مباراة في الدوري الإنجليزي "صور"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يبحث عن أسنانه بعد انتهاء مباراة في الدوري الإنجليزي "صور" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقطت عدسات بعض المصورين مدافع فريق أرسنال غابرييل، بعد مباراة فريقه أمام برايتون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وهو يبحث عن أحد أسنانه بعد أن فقدها في المباراة، والغريب أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب لهذا الموقف، بل تكرر نفس الموقف الموسم الماضي وخسر اللاعب أحد أسنانه أيضاً.

وذكر حساب رابطة الدوري الإنجليزي على تويتر، الموقف الغريب وقال: "غابرييل مدافع أرسنال خسر أحد أسنانه الموسم الماضي أمام برايتون في ملعب الامارات وهذا الموسم خسر ايضاً أحد أسنانه أمام برايتون ولكن في ملعب فالمر، وذهب لاعب ارسنال غابرييل ماغلهايس، للبحث عن أسنانه الضائعة بعد نهاية المباراة أمام برايتون".

وكانت المباراة قد شهدت تعادل الفريقين، ليحقق أرسنال التعادل لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان أرسنال على وشك أن يصبح أول فريق يحقق أربع انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم، وصعد برايتون مؤقتًا للمركز الخامس متجاوزًا مان سيتي بعد التعادل امام ارسنال.



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