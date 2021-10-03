الامارات | أبرز مصارعات WWE يتنافسن في موسم الرياض على لقب "سماك داون للسيدات"

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مصارعات WWE يتنافسن في موسم الرياض على لقب "سماك داون للسيدات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد حدث WWE كراون جول، الذي يقام في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، مواجهة حاسمة تتنافس خلالها ثلاث من أبرز مصارعات WWE للتويج بلقب سماك داون للسيدات.

وتستعد بيكي لينش، حاملة اللقب الحالية للدفاع عنه بمواجهة كل من بيانكا بيلير وساشا بانكس في مواجهة التحدي الثلاثي، ويجمع المصارعات الثلاث تاريخ طويل حافل بالمنافسة الشديدة والتحدي، يتوجه نزالهن الأسطوري المرتقب ضمن فعاليات WWE كراون جويل على مسرح محمد عبده في الرياض، وخاصة بعد المواجهة الندية التي جمعتهن ضمن الحدث الرئيسي في فعاليات ريسلمانيا التي أقيمت في شهر أبريل الماضي، وكادت حينها بيانكا بيلير وساشا بانكس أن تكررا النزال في سمر سلام، إلا أن ذلك كله تغير في غمضة عين، حين عادت بيكي لينش إلى حلبة النزال في محل ساشا بانكس، لتنتزع لقب سماك داون للسيدات من بيانكا في خلال 26 ثانية فقط.



وخلال النزالات المنفردة التي جمعت المصارعات خلال WWE إكستريم رولز، وحينها ظهرت سيطرة بيانكا على مجريات النزال بتثبيت غريمتها بيكي مقابل الحبال، ولكن عودة ساشا المفاجئة إلى حلبة النزال بمفردها غيرت مجريات الصراع، مستأنفة نزاعها الطويل مع بيانكا ومجددة أجواء المنافسة اللدودة التي تجمعها مع بيكي التي برزت في أوجها خلال نزال الجحيم في الزنزانة عام 2019.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المواجهة الثلاثية أجواء عالية من المنافسة والتحدي، فكل من بيانكا بيلير وساشا بانكس متعطشتان للفوز باللقب، وبيكي لينش تجد نفسها عرضة لفقدانه في حال خروجها من النزال بالتثبيت أو الاستسلام.



يقام النزال مساء الخميس 21 أكتوبر، ضمن أحداث WWE كراون جول الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في فعاليات موسم الرياض، ويمكن لعشاق المصارعة الحرة في المنطقة متابعة مجريات الحدث على الهواء مباشرة عبر شبكة WWE.

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