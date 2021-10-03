فريق بلادنا المشارك في بطولة الروبوت والذكاء الاصطناعي العالمية يطلق نموذج للقمر الصناعي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

أطلق فريق اليمن المشارك في البطولة العالمية للروبوت والذكاء الاصطناعي ( First Global2021) اليوم نموذج القمر الصناعي (CubeSat Yemen) في مجال التحديات التقنية التي يشارك بها في البطولة الافتراضية المشارك فيها ( 176) دولة من مختلف دول العالم في مجالات تحدي الحلول والسوشيال ميديا والتحديات التقنية .



ويتصدر فريق بلادنا جدول الترتيب منذ انطلاق البطولة خلال ال 10 الأسابيع الماضية بعدد 9 مشاركين من محافظتي حضرموت وعدن في تحديات ومنافسات البطولة التقنية المركزة على علوم العصر ومهارات القرن الحادي والعشرين .

وتأتي مشاركة فريق بلادنا تحت إشراف قسم الروبوت بقطلع التعليم بوازارة التربية والتعليم وأكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون (ممثل منظمة First Global في اليمن) ضمن إطار متابعتها الحثيثة لتحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العربي والعالمي والتي تعتبر بمثابة شهادة جديدة يتفرد بها الشباب اليمني بالموهبة وتأكيد قدرتهم في تجاوز العقبات والظروف والوصول إلى هدفهم المنشود بروح التحدي والعزيمة .

وأكد مدير أكاديمية الموهوبين بسيئون الأستاذ سعيد باحارثة الى أن مشاركتهم في البطولة تأتي برعاية وزير التربية والتعليم ووكيل المحافظة لخلق الأجواء المناسبة للمبدعين الشباب ورعاية الموهوبين لأجل خدمة المجتمع والتغلب على كل التحديات والعقبات التي تواجههم.