كيروش سيحاسب على كل شىء.. شوبير يكشف كواليس استبعاد قفشة وشريف من المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن قرار استبعاد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من قائمة مباراة ليبيا في تصفيات المونديال فني.

وأضاف شوبير، في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، أن كيروش سوف يحاسب على كل شىء بعد نهاية مباراتي ليبيا.

وأثارت اختيارات البرتغالي كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، استغراب الشارع الرياضي، خاصة بعد استبعاده محمد شريف، الذي شارك في لقاء ليبيريا وسجل هدفين، ومحمد مجدي قفشة، الذي يعتبر من أفضل صناع اللعب آخر موسمين في الدوري.

أول رد فعل من كيروش

من جانبه، قرر كارلوس كيروش، عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل مع بدء التجمع الدولي، يتحدث فيه عن استعدادات مباراتي ليبيا في تصفيات المونديال، والأسباب التي دفعت الجهاز الفني لاستبعاد بعض اللاعبين من القائمة، وخاصة الثنائي أفشة وشريف.

كما يحسم كيروش أزمة شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح في وجود الجوكر، أم لا؟.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني الأول، استعدادا لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال مفاجآت كبيرة، حيث استبعد كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة 11 لاعبا من المحليين والمحترفين.

وشهدت القائمة استبعاد قفشة ومحمد شريف ومصطفى فتحي وأحمد توفيق وعلي جبر وأحمد ياسر ريان وكريم حافظ وسام مرسي ومهند لاشين وأحمد سمير لأسباب فنية، ومحمد حمدي للإصابة.

فيما تم استدعاء الثنائي أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، وياسر إبراهيم، مدافع الأهلي إلى القائمة رغم عدم استدعائهما في مباراة ليبيريا الودية.

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

ويواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يومي 8، و11 أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.