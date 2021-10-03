شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لمواجهة توسكر بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى، المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر الجاي، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتأتى مسحة كورونا كإجراء وقائى للفريق إلى جانب إن السفر لكينيا يتطلب إجراء مسحة كورونا قبل السفر بموعد أقصاه 96 ساعة، لذا سيخضع جميع أفراد البعثة لتلك المسحة قبل الموعد المحدد حيث سيخضع الفوجين المقرر لهما السفر يوم 10 و11 أكتوبر للبعثة سويًا على أن يخضع لاعبى الفريق الدوليين للمسحة بشكل منفرد حيث سينضم اللاعبين الدوليين إلى بعثة الزمالك فى كينيا يوم 13 أكتوبر.

فيما استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواجهة الاتحاد الليبى وديًا يوم 8 أكتوبر، استعدادا للقاء توسكر الكينى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث قال الدكتور منتصر الرملاوى المدير الإدارى للزمالك، إن المباراة ستقام على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء فى الرابعة عصرًا.

ومن المقرر، أن تسافر بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقى أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين فى منتخب مصر والمغربى أشرف بن شرقى والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد عودتهم من المنتخبات.