شكرا لقرائتكم خبر عن بلال نظير يفوز برئاسة مركز شباب بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز بلال نظير بمنصب الرئيس بانتخابات مركز شباب بشتيل التي أشرفت عليها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ونجحت معه قائمته بأكملها.

وجاءت النتائج كالتالي:

إجمالي عدد الأصوات "1254"صوت

إجمالي عدد الأصوات الصحيحة "884" صوت

إجمالي عدد الأصوات الباطلة "370" صوت.



الإنتخابات



جانب من الإنتخابات

بلال نظير فاز برئاسة المركز بعد حصوله على "546"صوت. أحمد عبدالعزيز حميدة، نائب الرئيس فاز بـ"573"صوت، وليد محمد عباس أمين الصندوق بـ" 557" صوت.

أما الأعضاء فاز كل من

أحمد سامي توفيق" 710"صوت، سيد عبد الفتاح السيد" 652"صوت، أحمد رجب محمد" 553" صوت، محمد رجب متولي" 546"صوت، عبداللطيف محمود عبداللطيف" .

وأكد نظير أنه سيسعى جاهدا ومجلس إدارته لإكتشاف المواهب وخلق جيل جديد قادر على البناء والتطوير، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة في ضوء أهداف التنمية المستدامة.