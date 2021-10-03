شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يحقق برونزيتان فى الدورى العالمى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق لاعبى منتخب الكاراتيه ميداليتان برونزيتان في منافسات الدورى العالمى للكاراتيه الذى يقام بروسيا و يستمر حتى 8 أكتوبر الجارى.

حقق الميداليتين سهيلة أبو إسماعيل و منة الله شعبان، بعد احتلال المركز الثالث في منافسات الكوميتيه ، حيث توجت سهيلة إسماعيل بالبرونزية بمنافسات وزن تحت 68 كجم بعد الفوز على لاعبة اليابان .

كما توجت منة الله شعبان بالمركز الثالث و الميدالية البرونزية بوزن فوق 68 كجم بالفوز على لاعبة البرازيل ، من ناحية أخرى حقق محمد حازم المركز الخامس بالمنافسات بوزن فوق 84 كجم .

ويشارك المنتخب المصري في الدورى العالمي بـ17 لاعبا ولاعبة يمثل منتخب السيدات كل من: ريم سلامه و ياسمين الجويلي ونور سليمان وفريال عبدالعزيز صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو الاخيرة وياسمين الهوارى و سهيلة أبو أسماعيل و منة شعبان و حبيبة حلمي و نورسين علي ويقود منتخب السيدات كابتن هانى قشطة بينما يقود منتخب الرجال كابتن محمد عبد الرحمن تاتو.

يمثل منتخب الرجال كل من كريم أبوعيطة وعلى الصاوى وعلى السيد وعبدالله عبدالعزيز وعمر أشرف ويوسف بدوى وحازم محمد ومحمد رمضان.