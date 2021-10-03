شكرا لقرائتكم خبر عن فكرى صالح: أتمنى أن يستلهم لاعبى المنتخب روح الانتصار من شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فكرى صالح مدرب حراس المرمى، على أهمية التسلح بروح الانتصارات والثقة لتحقيق الفوز في مواجهتى ليبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال فكرى صالح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": أتمنى أن يستلهم اللاعبون من روح شهر أكتوبر وانتصاره العظيم لتخطى مواجهتى ليبيا، وإقامة المعسكر فكرة جيدة جداً لخلق الروح.

وأضاف: المنتخب كن ينقصه الثقة فقط، ووجود محمد صلاح مع المنتخب أمر مهم، كيروش لم يحصل على الوقت الكافى بعد، ولكن بالتأكيد مع جهازه المعاون سيضع الخطة المناسبة.

وأكمل: غياب المحترفين في مباراة ليبيريا منح الفرصة لتجربة عناصر جديدة، وضم أحمد فتحى وعبد الله السعيد هذا يعنى ضم عناصر الخبرة ويجب أن نسير بالتوازى مع ذلك بضم العناصر الشابة وهذا ما حاول كيروش تطبيقه في مباراة ليبيريا، وعودة أحمد فتحى لمركز الظهير الأيمن سيشكل فارق كبير، لأننا عانينا من عدم وجود لاعب يلعب في هذا المركز بشكل أساسى.

وفسر صالح ضم 4 حراس للمنتخب قائلاً: أيام محمود الجوهرى كنا نقوم بضم 4 حراس مرمى، والحارس الرابع أعده للمستقبل سواء القريب أو البعيد أن يكون موجود في الصورة، والآن باتت الحاجة إليه كثيراً في ظل انتشار كورونا، وشاهدنا ما حدث لمنتخب الشباب في المغرب بسبب هذا الأمر، حتى في التقسيمة تحتاج حارسى مرمى ويكون هناك حارس واحد فقط خارجها أم بضم حارس مرمى رابع يكون الأمر أكثر إيجابية، سيكون هذا عبئ على الحضرى لكن سيسهل عليه العمل.

أضاف: اختيارات الحراس إيجابية، الشناوى وصل لمستوى عالى جداً وشاهدناه في طوكيو وبفضله حققنا نتائج إيجابية، أبو جبل ساهم في حصول الزمالك على الدورى، وبسام إمكانياته جيدة جداً ولكنه كان يحتاج لمن يظهرها، ومحمد صبحى قدم موسم مميز مع الاتحاد ووجوده مهم للمستقبل.