شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض زيادة معسكر الإسكندرية خوفا من الملل وتوفيرا للنفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف، فكرة زيادة فترة معسكر الإسكندرية الذي ينتهي 12 أكتوبر الجاري استعدادا لانطلاق الموسم الجديد 25 من نفس الشهر بسبب بانعدام السيولة المادية بجانب التخوف من تسرب الملل للاعبين جراء طول مدة المعسكر الذى يقيم فيه الدراويش تدريباته على ثلاثة فترات يومياً في السابعة صباحًا، وفي الغالب تشهد تدريبات بدنية قوية، ثم في الثانية عشر ظهرًا يتوجه اللاعبون لصالة الألعاب الرياضية، وفي الرابعة عصرًا يخوض الفريق مرانه الأخير في اليوم، وهو المران الذي يركز فيه طلعت يوسف وجهازه الفنى على النواحي الفنية بشكل أكبر.

وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الإتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر ، ثم المقاولون العرب يوم 6 ، وفى اليوم الذى يليه “7 أكتوبر” يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ثم يلاقى سموحة يوم 11 من الشهر المذكورثم يواجه الطلائع 12 أكتوبر.

وتعاقد الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع عصام صبحى الظهير الأيسر السابق للمقاصة وأحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة والأهلى السابق.