شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يحفز حراس المنتخب ويطلب تقريرا من عصام الحضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، على متابعة جزء من تدريبات حراس مرمى المنتخب الوطنى الأربعة محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحى تحت قيادة عصام الحضرى مدرب حراس المرمى.

يأتى ذلك لتحفيز الحراس الأربعة على تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات واشعال المنافسة فى التدريبات، كما طلب تقريرا من الحضرى عن مستوى كل حراس بشكل مستمر.

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.