شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون جنيه سر تعثر صفقة انتقال أحمد رفعت لفيوتشر ..وتحديد البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت مفاوضات نادي فيوتشر مع نظيره المصري جارية بخصوص ضم أحمد رفعت نجم هجوم الفريق البورسعيدي، والذي يصر على الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وعلم ”الخليج 365”، أن المصري يصر على تقاضي 25 مليون جنيه للاستغناء عن أحمد رفعت لفيوتشر، بخلاف وضع بند في العقد يمنح المصري الحق في الحصول على 5 ملايين إضافية حال نجاح اللاعب في إحراز عدد أهداف معين بالإضافة لإنضمامه للمنتخب الأول.

ووضع مسئولو فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك كبديل لضمه حال فشل التعاقد مع أحمد رفعت، وذلك في حال فشل الزمالك في قيد صفقاته الجديدة وبالتالي يتعين على الإدارة البيضاء إعارة اللاعبين الجدد لمدة موسم بشكل إجباري.

ورفض أحمد رفعت في وقت سابق تسليم جواز سفره لإدارى المصري لاستكمال إجراءات السفر لأداء أولى مباريات البطولة الكونفدرالية، وذلك لإصرار اللاعب على الانتقال لفيوتشر، كما تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق البورسعيدي طوال الفترة الماضية، ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة فريق السلطات الأوغندى يوم 16 أكتوبر المقبل خارج الحدود فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الافريقية .