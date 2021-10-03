لاعبو المنتخب يشيدون بشخصية كيروش: "مدرب كبير وفاهم بيعمل إيه"

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القاهرة - سامية سيد - أشاد لاعبو منتخب مصر، بشخصية المدير الفنى لمنتخب مصر كارلوس كيروش، بعد خوض أكثر من مران تحت قيادته خلال الأيام الماضية بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمباراتى ليبيا 8 و11 أكتوبر الجارى بتصفيات كأس العالم.

ودخل لاعبو المنتخب فى أحاديث جانبية داخل الغرف عن الخواجة، وأجمعوا على أنه مدرب كبير يجيد التعامل مع اللاعبين والتقرب منه وتحفيزهم على اخراج أفضل ما لديهم، وفى نفس الوقت فهو مدرب متواضع و"عارف بيعمل ايه "- على حد وصف اللاعبين.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، تدريباته باستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمباراتي ليبيا، المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق، استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم .. وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.