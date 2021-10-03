شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صالح: وضع جدول الدورى الجديد على مرحلتين ولا تأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن خطة الرابطة لوضع جدول ثابت للدورى الجديد، والذى تقرر أن يقام بشكله التقليدى بعد اتفاق الأندية على ذلك المقترح، وقال صالح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": بناءً على رغبة الأندية تم الاستقرار على الدورى بشكله الطبيعى، رغم أننا كرابطة كنا نؤيد تصور إقامة الدورى من دور واحد بسبب ضيق الوقت وضغط الأجندة الدولية، لكن الأندية رأت أن يقام الدورى بشكله الطبيعة تخوفاً من أى مستجدات.

وأضاف: "سنضع جدول الدورى بشكل ثابت حتى أمم أفريقيا، وبعد تحديد السوبر الأفريقى وكأس العالم للأندية سنضع جدول ثان بدون أى تأجيلات".

واختتم: "الأندية وافقت على لعب الدورى الطبيعى رغم علمهم بضغط لمباريات، وكل الأندية حددت ملاعبها في الموسم الجديد".

وحددت رابطة الأندية المحترفة بالدوري المصري يوم 25 أكتوبر موعدا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز وانتهائه يوم 30 أغسطس 2022 ،بنظامه الطبيعي المتضمن 34 أسبوع.

ووافقت رابطة دوري المحترفين المصريين برئاسة أحمد دياب على إقامة الدوري الممتاز بشكله الطبيعي من دورين على أن ينطلق يوم 25 أكتوبر.