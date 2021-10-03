شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حمدى النقاز يكشف حقيقة عرض بيراميدز ووجهة اللاعب المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين، حقيقة العروض التى ارتبطت مؤخرًا باسم حمدى النقاز الوافد الجديد إلى القلعة البيضاء، وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": اجتمعنا مع حسين لبيب قبل أيام ووضعنا كل السيناريوهات واجتمعت مع اللاعب وبشكل مبدئى النقاز ليس لديه مانع في وجود حل يرضى جميع الأطراف، ولا يوجد أى عروض من نادى بيراميدز للاعب.

أضاف: نبحث عن الحل الذى يناسب اللاعب ويرضى النادى لتحقيق المصلحة بين الطرفين، وحتى الآن لا يوجد أمر رسمى.

وعن عروض يوسف أوباما قال فتوح: لا توجد أى عروض ليوسف أوباما بعد انتهاء فترة القيد في السعودية، ولا نفكر في أى عرض مادى واللاعب مستمر مع النادى الموسم المقبل، ويقدر أوضاع النادى حتى لو تواجدت عروض اللاعب مستمر مع النادى.

واصل متحدثًا عن رغبة كارتيرون مدرب الزمالك في ضم صفقات جديدة: كارتيرون مقتنع بالمجموعة التى لديه من اللاعبين هم من أحرزوا بطولة الدورى ويضع فيهم كل ثقته.